Czy w Nowym Mieście Lubawskim zapowiadany jest jutro śnieg? Zobacz zimową prognozę pogody na jutro (23.12) i najbliższe dni

Nadchodzące śnieżne dni w Nowym Mieście Lubawskim

Śnieg w piątek 22.12.2023

Opady śniegu pojawią się na 98%. Według prognoz, spadnie ok. 1,7 mm śniegu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 99 %. Według prognoz, spadnie ok. 1,7 mm śniegu.

Śnieg w niedzielę 24.12.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 52%. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Opady śniegu pojawią się w nocy na 98 %. Ma spaść ok. 0,5 mm śniegu.

Śnieg w piątek 29.12.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 34%. Lepiej cieplej się ubrać w razie wychodzenia z domu. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 33 %. Ma spaść ok. 2,2 mm śniegu.