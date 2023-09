Do jakiego przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Niepubliczne placówki w Nowym Mieście Lubawskim funkcjonują zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do danego przedszkola wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce.

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być inne.

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku, decyzję o tym może podjąć bezpośrednio placówka.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Nowym Mieście Lubawskim możesz znaleźć na ich stronach internetowych oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie ważna dla rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, malować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatia wobec innych dzieci.