Gdzie możesz zjeść dobre lody w Nowym Mieście Lubawskim? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Historia lodów

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. W Europie także zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z gór.

W epoce Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody uzyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. Na początku rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty i wafle. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt urozmaicone. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.