Lista lokali wyborczych w gm. Grodzicznie. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Nowe Grodziczno 83, 13-324 Nowe Grodziczno numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Mroczno 22A, 13-324 Mroczno numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Boleszyn 12B, 13-324 Boleszyn numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Ostaszewo 16A, 13-324 Ostaszewo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Mroczenko 17, 13-324 Mroczenko numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Montowo 33A, 13-324 Montowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Linowiec 40, 13-324 Linowiec numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Kuligi 49, 13-324 Kuligi numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Zwiniarz 4A, 13-324 Zwiniarz numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Zajączkowo 21A, 13-324 Zajączkowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Świniarc 8A, 13-324 Świniarc numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Trzcin 17A, 13-324 Trzcin numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Jak można głosować w domach studenckich, domach pomocy społecznej, szpitalach i zakładach karnych?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.