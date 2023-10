Październik 2023 w Nowym Mieście Lubawskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

W kameralnym zakątku Ostródy, spotkały się trzy wyjątkowe kobiety, które postanowiły podjąć rozmowę o kobietach, ich wrażliwości, zmysłowości, życiu i polityce. Senator Bogusława Orzechowska, Anna Zapaśnik-Baron, legendarna ikona ostródzkiej kultury oraz niezwykła pielęgniarka i poetka, Maja Kutryb-Wójcik, zetknęły się w duchu maksymy "Senator Ludzkich Serc". To spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem, które poruszyło uczestników do głębi.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kurzętnik, z radością pragniemy Was serdecznie zaprosić na uroczyste otwarcie nowo wywyremontowanej drogi gminnej w Kurzętniku. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się obok firmy Expom Eco – Energy, przy ulicy Sienkiewicza 19, w dniu 29 września 2023 roku o godzinie 10:00.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Nowego Miasta Lubawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie jesiennego weekendu – czeka tam was sporo atrakcji, które opisujemy niżej. Ale Lipce Reymontowskie to nie niejedyne miejsce, w którym możecie przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszamy do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możecie zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możecie się poczuć, jakbyście przenieśli się w czasie.

W sobotni poranek (23.09.2023r.), mieszkańcy gminy Rybno oraz okolicznych miejscowości mieli okazję połączyć przyjemne z pożytecznym, biorąc udział w Jednodniowym Rajdzie Rowerowym. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem "Dasz wiarę? Kręci nas ekologia!", a jego organizatorami było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie. Rajd, który odbył się z okazji Dnia Bez Samochodu, nie tylko promował zdrowy tryb życia, ale także kładł nacisk na ekologię i dbałość o nasze lokalne środowisko.