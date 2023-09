Piknik charytatywny "Wspieramy Majkę" (wideo) OPRAC.: Wojciech Gawor

"Wspieramy Majkę" to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu pomoc choremu na białaczkę dziecku, Majce z Pacółtowa. To inicjatywa, która połączyła lokalną społeczność we wspólnym działaniu na rzecz potrzebującej dziewczynki. Do akcji dołączyli mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego.