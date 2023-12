Prasówka 2.12 Nowe Miasto Lubawskie- wydarzenia piątku

W dniu 16 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Grodzicznie odbędzie się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń świątecznych – Jarmark Bożonarodzeniowy. To magiczne spotkanie, które sprawi, że serca mieszkańców naszej gminy rozpalą się radością i magią Świąt.

Jak zweryfikować, czy moje dane logowania wyciekły i jak lepiej chronić swoje dane w Internecie. Zachęcamy do zapoznania się z poradami zespołu CERT POLSKA (CSIRT NASK).

W tym tygodniu w darknecie opublikowany został duży zbiór danych wykorzystywanych do logowania przez polskich użytkowników internetu. Zbiór zawiera loginy i hasła do popularnych serwisów takich jak: Facebook, Allegro oraz poczty elektronicznej Onet i WP.