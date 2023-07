Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Nowym Mieście Lubawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

YouTube to jedno z najpopularniejszych obecnie mediów internetowych. Wiele osób tak często korzysta z zawartości tego serwisu, że opłaca abonament YouTube Premium, aby usunąć reklamy i cieszyć się dodatkowymi korzyściami. Google ogłosiło właśnie, że cena za subskrypcję znacznie wzrośnie, również dla obecnie korzystających klientów. Zobacz, o ile wzrośnie koszt YouTube Premium.

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Działdowa Grzegorza Mrowińskiego odbędzie się 12 sierpnia na boisku w parku Jana Pawła II, od godz. 10.00.

W gminie Płośnica w miejscowości Niechłonin ruszyła przebudowa dogi gminnej za prawie 700 tysięcy. Wykonawcą robót jest Rejonowy Związek Spółek w Działdowie.

Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. Szczególnie w trudnych warunkach są zwierzęta żyjące na uwięzi, pozostawione same sobie, często bez kropli wody zdatnej do picia.

Trwają prace związane z budową budynku magazynowo – warsztatowego na potrzeby gospodarki wodno kanalizacyjnej w gminie Płośnica. Dzięki temu sprzęt stojący pod chmurką będzie miał swój dom. O trwającej inwestycji w materiale wideo opowiada Wójt Gminy Płośnica – Krzysztof Groblewski.