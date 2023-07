Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Nowym Mieście Lubawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W ostatnich latach obserwujemy alarmujący wzrost problemów związanych z psychiką zarówno wśród dzieci i młodzieży w szkołach, jak i wśród dorosłych w społeczeństwie. Zjawisko to można określić jako "epidemię psychicznych wyzwań". Wielu ekspertów i naukowców alarmuje, że zagadnienie to wymaga pilnej i zdecydowanej interwencji. Jednym z kluczowych kroków, który powinien zostać podjęty, jest zwiększenie dostępu do terapii psychologicznej.

Samochody używane obecnie sprzedają się szybciej niż przez pandemią. W czerwcu 2023 roku średni wiek samochodu używanego sprzedawanego w naszym kraju wynosił 12 lat, a do sprzedaży trafiło 194 410 takich aut. Co odpowiada za ten trend? Problemy zakupem nowego auta z salonu!

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o przypadku zachorowania na koronawirusa MERS-CoV. 28-letni mężczyzna z miasta Al Ain w Abu Zabi został zdiagnozowany potencjalnie śmiertelnym wirusem. Przetestowano 108 osób, z którymi chory miał kontakt. Do tej pory nie potwierdzono żadnej wtórnej infekcji.