Prasówka 8.10.2023 z całego tygodnia w Nowym Mieście Lubawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Scrabble to gra polegająca na układaniu wyrazów z wylosowanymi literami. Przez lata funkcjonowania na rynku zyskała prawdziwe rzesze pasjonatów, a w pewnym momencie została nawet uznawana za dyscyplinę sportową. Za nami XXV Mistrzostwa Warmii i Mazur w Scrabble w Nowym Mieście Lubawskim. Wydarzenie odbywa się regularnie od 1999 roku i co roku przyciąga dziesiątki pasjonatów gry w Scrabble. W tegorocznej edycji do Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim przyjechało około 80 uczestników z całej Polski.

Z radością zapraszamy Was na emocjonujący Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tartaku Nara. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 8 października o godzinie 11:00 na orliku w Brzoziu.