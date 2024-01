Prasówka 9.01 Nowe Miasto Lubawskie- wydarzenia poniedziałku

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwiniarzu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do dołączenia do ich jednostki. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, o dobrej kondycji fizycznej, z pasją do działalności ratowniczej, to właśnie teraz masz szansę stać się częścią zaangażowanej społeczności strażackiej.