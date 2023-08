Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Nowym Mieście Lubawskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Czas na prawdziwe emocje! W najbliższą sobotę, 26 sierpnia, o godzinie 17:30 hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie stanie się areną niezwykłego widowiska sportowego. To właśnie tam nasza drużyna, KS Constract Lubawa, zmierzy się z rywalem, FC Prishtina 01, w decydującym meczu eliminacyjnym Ligi Mistrzów w Futsalu.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że trwa nabór do sekcji piłki nożnej dziewcząt w Kurzętniku. To wspaniała okazja dla młodych adeptek futbolu, które chcą rozwijać swoje umiejętności, zdobyć nowe doświadczenia i przede wszystkim dobrze się bawić na boisku. Jeśli masz pasję do piłki nożnej i chcesz spróbować swoich sił, niezależnie od poziomu zaawansowania, to serdecznie zapraszamy!