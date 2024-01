Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Nowym Mieście Lubawskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W okresie od 22 do 26 stycznia 2024 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Rumianie, zorganizowało niezapomniane ferie zimowe, które rozświetliły chłodną aurę miejscowości. Tygodniowe wydarzenie skupiło liczne grono dzieci, zapewniając im pełen okres radości, kreatywności oraz fantastycznej zabawy.

27 stycznia 2024 roku, to wyjątkowy dzień, gdy wspólnie obchodzimy 79. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz/Birkenau. Prestiżowy Honorowy Patronat nad tegorocznymi obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Olsztyńscy funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji podjęli śledztwo w sprawie kradzieży sklepowej, do której doszło 30 grudnia 2023 roku. Sprawca, po włamaniu do sklepu, zabrał artykuły spożywcze i chemiczne o łącznej wartości przekraczającej 2500 złotych.