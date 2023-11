Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W piątek, 10 listopada 2023 roku, o godzinie 18:00, miejscowość Lipowiec stała się areną niezwykłej sportowej manifestacji patriotyzmu. Gmina Kurzętnik, we współpracy z lokalnymi organizacjami oraz firmami, zorganizowała biegi niepodległościowe pod nazwą "Kurzętnik Nocą Ku Niepodległej", przyciągając licznych entuzjastów biegania i nordic walking.

Rozsiewacz do nawozów mineralnych należy do podstawowych urządzeń w gospodarstwie rolnym i trudno dziś wyobrazić sobie bez niego pracę. Na ogół im nowocześniejszy, tym bardziej precyzyjny. Sprawdzamy, ile kosztuje rozsiewacz talerzowy i ten pneumatyczny.

Muzyka ducha, energia gospel i niezapomniane wrażenia muzyczne – to wszystko czeka na wszystkich miłośników muzyki gospel podczas koncertu "Amazing Gospel" z udziałem utalentowanych artystów: Olgi Szomańskiej, Colina Williamsa i chóru Iława Gospel Singers.

Marki samochodowe oficjalnie tego nie przyznają, ale patrząc na ich aktualną politykę rabatową można ogłosić, że właśnie ruszyły wyprzedaże rocznika 2023 – informuje Carsmile. Co to w praktyce oznacza dla kupujących?

Dla miłośników tenisa stołowego oraz wszystkich entuzjastów tej ekscytującej dyscypliny sportowej mamy świetną wiadomość! Już na początku grudnia rusza Indywidualna Amatorska Liga Tenisa Stołowego, która odbędzie się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności, rywalizować z innymi pasjonatami tenisa stołowego oraz spędzić aktywnie czas.

W duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na niezwykły koncert niepodległościowy zatytułowany "Dźwięk Wolności". Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Na scenie wystąpi wyjątkowy zespół wokalny "Orlątka", który przygotował niezapomniane wykonanie utworów, niosących ze sobą przesłanie wolności i niepodległości.

Święto Niepodległości to dla Polaków szczególny dzień, który obchodzimy z dumą i radością. To moment, w którym wspólnie upamiętniamy 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W tym roku Gmina Kurzętnik zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego uczestnictwa w Mszy Świętej za Ojczyznę, która odbędzie się o godzinie 10:00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kurzętniku.

Święto Niepodległości to wyjątkowy moment w historii Polski, który łączy wszystkich Polaków w duchu patriotyzmu i dumy narodowej. W tym roku mieszkańcom Lipowca i okolicznych miejscowości proponujemy nieco inną formę uczczenia tej wyjątkowej rocznicy. Zapraszamy na Kurzętnik Nocą Ku Niepodległej - imprezę sportową, która odbędzie się już w najbliższy piątek, 10 listopada, o godzinie 18:00 w malowniczym Lipowcu.