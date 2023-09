Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Jak obecnie prezentuje się port w Elblągu? Czy władze samorządowe dojdą do porozumienia z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Na inwestycję nadal czeka 100 milionów złotych, które zdaniem wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki stały się elementem brudnej gry politycznej, którą władze samorządowe zdaniem przedstawiciela rządu mają wykorzystywać wbrew interesom Elbląga oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego. Czy tak jest na pewno?

Najważniejszym osiągnięciem tego wydarzenia było zebranie funduszy na cel akcji charytatywnej "Wspieramy Majkę". W trakcie inicjatywy udało się zebrać łącznie 3.030,00 złotych za wpisowego zawodników oraz dodatkowe 700 złotych, które znalazły się w puszkach. Ta hojna suma zostanie przekazana na dalsze leczenie Mai, co jest nieocenionym wsparciem w trudnym czasie dla niej i jej rodziny.

Już w najbliższą niedzielę, 17 września 2023 roku o godzinie 13:00, na stadionie Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu pomoc choremu na białaczkę dziecku, Majce z Pacółtowa. Miejski Festyn Charytatywny "Wspieramy Majkę" to inicjatywa, która połączyła lokalną społeczność we wspólnym działaniu na rzecz potrzebującej dziewczynki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek, 14 września 2023 roku, mieszkańcy Gminy Grodziczno mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu sportowym - turnieju w badmintona o Puchar Wójta. Po uroczystym przecięciu wstęgi i oficjalnym otwarciu nowego boiska do badmintona, wydarzenie przyciągnęło liczne grono miłośników tej popularnej dyscypliny sportu.

Olsztyn to drugie miasto po Poznaniu, w którym Polski Rząd otworzył regionalne biuro Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP to bardzo ważna instytucja zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie biura PARP w Olsztynie, a dzięki działaniom jego pracowników, również w terenie. Będzie można korzystać z projektów edukacyjnych i promocyjnych, w co włączane mają być m.in. lokalne uczelnie.