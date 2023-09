Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Minister Cieszyński o "spocie wyborczym" opozycji (wideo)”?

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Minister Cieszyński o "spocie wyborczym" opozycji (wideo) Mocne słowa padły z ust ministra Cyfryzacji, Jana Cieszyńskiego, w kontekście najnowszej produkcji filmowej Agnieszki Holland, zatytułowanej "Zielona granica". Minister stanął mocno w obronie polskich żołnierzy i ostro potępił ten film, określając go jako "spot wyborczy Platformy Obywatelskiej", który hańbi dobre imię polskiego munduru. 📢 Rusza konkurs "miniPAKT": 50 gminnych pracowni komputerowych na horyzoncie Rozpoczął się nabór do projektu "miniPAKT", który zakłada utworzenie 50 gminnych pracowni komputerowych. Minister Cyfryzacji, Janusz Cieszyński, podczas piątkowej konferencji prasowej w Olsztynie, ogłosił konkurs grantowy, w ramach którego samorządy będą mogły otrzymać do 200 tysięcy złotych, na stworzenie kreatywnej przestrzeni wspierającej rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców.

📢 Final Fantasy 7 Rebirth – kolekcjonerka dla bogaczy, ale figurka Sephirotha piękna i w kultowej pozie Do premiery Final Fantasy VII Rebirth jeszcze daleko, ale już można zamawiać przedpremierowo edycję kolekcjonerską nowej gry Square Enix. Szczególnie figurka Sephirotha w kultowej pozie z zestawu robi wrażenie, ale przy tej cenie może być ciężko o chętnych.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agata Kornhauser-Duda w wyszczuplającej kreacji. Ta biało-czarna sukienka ma ukrytą symbolikę. Projektantka wyjaśnia jej znaczenie Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem odbywa szereg ważnych spotkań w USA. Na jednym z nich pojawiła się w wyjątkowej kreacji, którą zaskoczyła wszystkich znawców mody. Pierwsza dama założyła na siebie kreację z atelier Władysławy Frączek, która wypowiedziała się specjalnie dla stronakobiet.pl i wyjaśniła, na czym jej zależało, projektując i wybierając tę stylizację dla żony prezydenta.

📢 Alior Bank - Głównym Wspierającym VII Ukiel Olsztyn Półmaraton 2023 📢 Orlen wybuduje największą w Polsce tłocznię rzepaku Warmia i Mazury to region o dużym potencjale rolniczym. W 2022 roku zbiory rzepaku w województwie wyniosły 3,6 mln ton, co stanowi około 10% krajowej produkcji. W czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że w Kętrzynie, w ciągu dwóch lat, powstanie największa w Polsce tłocznia rzepaku, zdolna produkować 200 tys. Ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw. Koszt inwestycji to 850 mln zł. 📢 Prezes Orlen dla naszemiasto.pl: Ten biznes jest naszym bezpieczeństwem (wideo) Rozwój Orlenu i rozwój spółki Orlen jest bardzo ważny, nie tylko ze względów biznesowych, ale ze względu na polskie bezpieczeństwo. Smucą mnie zapowiedzi o jakiejkolwiek prywatyzacji, czy podzieleniu, bo to jest po prostu osłabienie strategicznej spółki.

📢 Sprawdzamy nową atrakcję turystyczną na Malcie – to pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób. 📢 Kurs redukujący punkty karne. Zobacz jak wygląda szkolenie i kto może z niego skorzystać Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ruszają z kursami redukującymi punkty karne. Przykładowo w WORD Białystok kursy będą organizowane przez 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku od godziny 12, a w weekendy od 9. Czas trwania szkolenia to około 8 godzin.

📢 Ten cichy zabójca może spowodować udar lub zawał. Wykryjesz go jednym badaniem krwi! Hiperurykemia to powszechna, ale nadal zbyt rzadko rozpoznawana choroba. Szacuje się, że z jej powodu w Europie cierpi już 27 milionów osób, a w samej Polsce – 5 milionów. Mówimy o niej, gdy dojdzie do przekroczenia prawidłowej normy stężenia kwasu moczowego we krwi. Sprawdź, jakie daje objawy i jak ją leczyć.

📢 Zostań członkiem Lokalnej Grupy Działania – Ziemia Lubawska! (WIDEO) Lokalna Grupa Działania – Ziemia Lubawska jest organizacją pozarządową założoną w 2006 roku. Działa na terenie sześciu gmin wiejskich (Rybno, Lubawa, Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie) oraz dwóch gmin miejskich (Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie). 📢 IX Kurzętnickie Impresje Orkiestr Dętych (wideo) W tym roku, w Kurzętniku goszczą Orkiestry z wielu miejscowości i wielu województw. Uroczystość wspomina również 15 lecie działalności Kurzętnickiej Orkiestry Dętej. Zobaczmy relację wideo, opowiada Piotr Piątek - Komisarz Gminy Kurzętnik. 📢 Charytatywny Maraton Zumby pod hasłem "Wspieramy Majkę" (wideo) 17 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, odbył się wyjątkowy Charytatywny Maraton Zumby pod hasłem "Wspieramy Majkę". Była to okazja do uczestnictwa w treningu prowadzonym przez doświadczone trenerki: Dorotę Dreszler, Karinę Angowską i Dorotę Pawłowską.

📢 Piknik charytatywny "Wspieramy Majkę" (wideo) "Wspieramy Majkę" to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu pomoc choremu na białaczkę dziecku, Majce z Pacółtowa. To inicjatywa, która połączyła lokalną społeczność we wspólnym działaniu na rzecz potrzebującej dziewczynki. Do akcji dołączyli mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego. 📢 25 Rajd Nowomiejski, adrenalina i zabawa (wideo) Relacja z 25. Rajdu Nowomiejskiego odbywającego się na nowomiejskich szutrach. Pierwszego dnia, w sobotę, 16.09, na Rynku Nowomiejskim odbyły się prezentacje aut rajdowych połączone z małym piknikiem, którego atrakcją był pokaz aut amerykańskich, oraz starych, polskich legend PRL. Dla najmłodszych rozstawiono dmuchańce, była kolorowa wata cukrowa, popcorn i strefa gastronomiczna gospodyń wiejskich. Drugiego dnia wyścigi szutrowe. W niedzielę ruszył wyścig na trasie Bratian-Chrośle, Chrośle-Gryźliny i na Autodromie Nowe Miasto Lubawskie. Wydarzenie przybliża Piotr Harasim - kierowca rajdowy. Wideo.

Błażej Poboży: Cztery konkrety dla Warmii i Mazur [WIDEO] Podczas spotkania w Ełku z Premierem Mateuszem Morawieckim, Błażej Poboży - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, opowiedział nam o konkretach dla Warmii i Mazur jakie chciałby zrealizować jako poseł przyszłej kadencji. 📢 100 milionów powodów dla dokończenia inwestycji. Jak obecnie wygląda port w Elblągu? Sprawdziliśmy! Jak obecnie prezentuje się port w Elblągu? Czy władze samorządowe dojdą do porozumienia z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Na inwestycję nadal czeka 100 milionów złotych, które zdaniem wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki stały się elementem brudnej gry politycznej, którą władze samorządowe zdaniem przedstawiciela rządu mają wykorzystywać wbrew interesom Elbląga oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego. Czy tak jest na pewno?

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?