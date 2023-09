Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Olsztynie, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę kandydatów do Sejmu w okręgu olsztyńskim. Poznaliśmy także nazwiska kandydatów do Senatu z okręgów 86 i 87.

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeśli jesteście fanami Wiedźmina, to tej nowa książka jest czymś dla was. Co więcej, wiemy już, kiedy tytuł się ukaże, a obecnie dostępny jest w przedsprzedaży. To „smakowity kąsek” dla każdego entuzjasty przygód Geralta z Rivii, ale potrafi zaskoczyć. Sprawdźcie koniecznie.