Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dlaczego dzieci w szkole potrzebują pilnego wsparcia psychologicznego? (wideo)”?

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Serdecznie zapraszamy do Nowego Miasta Lubawskiego na Wojewódzkie Obchody Święta Policji, które odbędą się 28 lipca 2023r. o godz. 12:30 na nowomiejskim rynku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Nowego Miasta Lubawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla miłośników niezwykłych zamków. Obie krainy pokrywa sieć imponujących gotyckich twierdz, wzniesionych przez Zakon Krzyżacki i biskupów warmińskich. Wybraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych zamków woj. warmińsko-mazurskiego w sam raz na weekendowe wycieczki. W którym zamku ukryto św. Graala, którą twierdzę ukochał Mikołaj Kopernik, a którą znienawidził Napoleon Bonaparte? Gdzie można obejrzeć wystawę o zamkowym gotowaniu? Zapraszamy do galerii.

W sobotę, 22 lipca 2023r. o godz. 16:00 w Lokalnym Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rybno – nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu, który uchwałą rady gminy Rybno został szóstym honorowym obywatelem. Wcześniej tytuł ten otrzymali: Karol Okrasa, dr. Aleksandra Piotrowska, ks. Anastazy Nadolny, prof. Elżbieta Bojanowska i dietetyk kliniczny – Daniel Kasprowicz.