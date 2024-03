Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Nowym Mieście Lubawskim. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Twoje dziecko może zostać superbohaterem! Sprawdź, jak budować w nim prawdziwe supermoce i nauczyć je zasad bezpieczeństwa”?

Przegląd lutego 2024 w Nowym Mieście Lubawskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Twoje dziecko może zostać superbohaterem! Sprawdź, jak budować w nim prawdziwe supermoce i nauczyć je zasad bezpieczeństwa Każde dziecko może być superbohaterem i stać się mistrzem oraz mistrzynią bezpieczeństwa. W końcu to właśnie dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia jest głównym zajęciem każdego bohatera, prawda? Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pozwala dzieciom wcielić się w superbohaterów podobnych do tych z ulubionych bajek i nauczyć się wszystkiego, co ważne w zakresie ochrony siebie i innych. Przed małymi adeptami Akademii kolejny z tematów omawianych w ramach akcji: jest nim bezpieczeństwo na drodze. Podczas lekcji uczniowie zdobędą nową supermoc: Ostrożność. 📢 Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

Prasówka marzec Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Nowego Miasta Lubawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybór starosty powiatu to wpływ na rozwój lokalny oraz jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom Starosta powiatu pełni kluczową rolę w administracji samorządowej, będąc głównym ogniwem między radą powiatu a zarządem powiatu. Jako przewodniczący zarządu powiatu, starosta jest odpowiedzialny za realizację zadań publicznych oraz za efektywne zarządzanie zasobami i finansami powiatu. Wybór starosty ma zatem bezpośredni wpływ na rozwój lokalny oraz jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom. W niniejszym artykule przedstawimy proces wyborczy starosty, kryteria, które muszą spełniać kandydaci, oraz zakres obowiązków i kompetencji związanych z tą funkcją.

📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym. 📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności.

📢 Rolnicy w Polsce ogłaszają wielkie protesty 20 lutego w obronie przyszłości gospodarstw Dzisiaj rolnicy w Polsce przystępują do kolejnej fali strajków, walcząc o opłacalność produkcji rolnej i przetwórczej. Planują blokady w ramach protestu, który ma miejsce 20 lutego 2024 roku. Głównym problemem, według rolniczej Solidarności, jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy po otwarciu granicy UE z tym krajem. 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Narodziny rzeki. Koniecznie trzeba odwiedzić Czarci Jar w Drwęcku Drwęca jest dwustukilometrowym, niezwykle malowniczym dopływem Wisły. Kończy bieg pod Toruniem, a rodzi się w Drwęcku. Aby posmakować walorów tego mało znanego zakątka Mazur, warto poświęcić cały dzień na wędrówkę. To nie tylko unikalne ukształtowanie Czarciego Jaru, krystaliczna woda, ale też interesujące historyczne ślady z I i II wojny światowej. 📢 Kotki leszczynowe – zbierz i zjedz na zdrowie! W czekoladzie, occie lub miodzie. Pomogą na ból gardła i przy menopauzie Na drzewach pojawiły się już pierwsze kwiaty! Kwitnie m.in. leszczyna. Jej smukłe kotki to przyszłe… orzechy laskowe. Ale z ich zbiorami nie musisz czekać do jesieni! Już teraz możesz przygotować z nich lecznicze mikstury, takie jak napar czy ocet, ale także… desery. Zobacz, jakie przepisy na leszczynowe specjały proponują w tym sezonie ziołowi influencerzy.

📢 Kłusownik zatrzymany na gorącym uczynku Patrol Straży Leśnej z Nadleśnictwa Nidzica ujął na gorącym uczynku 50-latka, który próbował sprawdzić ustawione w lesie wnyki - informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Mężczyznę zatrzymano w pobliżu sidł, przy których znajdował się martwy jeleń.

📢 Zderzenie pociągu z osobówką na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych i stosowanie się do umieszczonych tam znaków drogowych. Na jednym z takich przejazdów w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto doszło do zdarzenia z szynobusem i osobowym volvem. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Policja rozbiła szajkę oszustów sprzedających podrobione perfumy W wyniku skutecznej operacji, policja zlikwidowała grupę przestępczą specjalizującą się w sprzedaży podrobionych perfum poprzez profesjonalnie przygotowaną platformę sklepu internetowego. Dochodzenie doprowadziło do rozwiązania magazynu, w którym przetrzymywano ponad 3 tysiące fałszywych produktów. Ponad tysiąc uczciwych klientów padło ofiarą tego procederu, a wartość wprowadzonych na rynek podrobionych perfum osiągnęła około 140 tysięcy złotych.

📢 Rolnicy pod Olsztynem protestowali przeciwko importowi z Ukrainy i polityce rolnej UE W piątkowe przedpołudnie w ponad 260 miejscach w Polsce, rolnicy wyjechali na drogi, manifestując swoje niezadowolenie wobec importu z Ukrainy oraz krytykując politykę rolno-spożywczą Unii Europejskiej. 📢 Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Nowym Mieście Lubawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku”? 📢 Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

