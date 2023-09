Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Nowym Mieście Lubawskim. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Decydujący mecz w Lidze Mistrzów! KS Constract Lubawa vs. FC Prishtina 01 (WIDEO)”?

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że trwa nabór do sekcji piłki nożnej dziewcząt w Kurzętniku. To wspaniała okazja dla młodych adeptek futbolu, które chcą rozwijać swoje umiejętności, zdobyć nowe doświadczenia i przede wszystkim dobrze się bawić na boisku. Jeśli masz pasję do piłki nożnej i chcesz spróbować swoich sił, niezależnie od poziomu zaawansowania, to serdecznie zapraszamy!