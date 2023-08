Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2023/2024. Dane kontaktowe, adresy

Rekrutacje do przedszkoli prowadzone są zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, malować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa w zgodzie, empatyczne podejście do innych dzieci.