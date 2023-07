Przegląd prasy 16.07.2023 Nowe Miasto Lubawskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego

Prasówka Nowe Miasto Lubawskie 16.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Krzemieniewie, pod Kurzędnikiem, odbyło się uroczyste otwarcie drogi Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno. Wartość inwestycji to 3 130 000. Dofinansowanie rządowe – 1 883 000zł. To potężne kwoty. Z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych powstał kolejny, blisko 3 kilometrowy odcinek drogi, długo oczekiwanej przez mieszkańców. To efekt wytrwałych działań wójta Gminy Kurzędnik, Piotra Piątka i przychylnego wsparcia reprezentantów naszego regionu w Parlamencie, oraz czynników rządowych.