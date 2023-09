Przegląd prasy 29.09.2023 Nowe Miasto Lubawskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego

Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek.