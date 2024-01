Przegląd prasy 3.01.2024 Nowe Miasto Lubawskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego

W ostatnich godzinach Sylwestra, doszło do dramatycznego wydarzenia, na jednej z lokalnych stacji paliw w Ostródzie. Młody mężczyzna, pod wpływem alkoholu, wtargnął na stację, używając przedmiotu imitującego broń. To, co miało być zwykłym napadem, zamieniło się w surrealistyczną ucieczkę z pluszową zabawką.

Heroes of Might and Magic 3 to jedna z najpopularniejszych gier w Polsce. Nie jest ona rozwijana przez producenta od dziesiątek lat, jednak społeczność skupiona wokół tytułu cały czas jest aktywna. Największy fanowski dodatek – Horn of the Abyss – doczekał się właśnie dodania do niego nowego zamku o nazwie Factory, czyli Fabryka. Zobacz, jak można go pobrać oraz jakie elementy dodaje do rozgrywki.