Przegląd prasy 8.11.2023 Nowe Miasto Lubawskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego

W duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na niezwykły koncert niepodległościowy zatytułowany "Dźwięk Wolności". Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim. Na scenie wystąpi wyjątkowy zespół wokalny "Orlątka", który przygotował niezapomniane wykonanie utworów, niosących ze sobą przesłanie wolności i niepodległości.

Święto Niepodległości to dla Polaków szczególny dzień, który obchodzimy z dumą i radością. To moment, w którym wspólnie upamiętniamy 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W tym roku Gmina Kurzętnik zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego uczestnictwa w Mszy Świętej za Ojczyznę, która odbędzie się o godzinie 10:00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kurzętniku.