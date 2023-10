Przegląd prasy Nowe Miasto Lubawskie (14.10) - najważniejsze informacje z piątku

Wybory to święto demokracji. Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.