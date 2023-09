Przegląd prasy Nowe Miasto Lubawskie 19.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nowym Mieście Lubawskim

17 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, odbył się wyjątkowy Charytatywny Maraton Zumby pod hasłem "Wspieramy Majkę". Była to okazja do uczestnictwa w treningu prowadzonym przez doświadczone trenerki: Dorotę Dreszler, Karinę Angowską i Dorotę Pawłowską.

"Wspieramy Majkę" to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu pomoc choremu na białaczkę dziecku, Majce z Pacółtowa. To inicjatywa, która połączyła lokalną społeczność we wspólnym działaniu na rzecz potrzebującej dziewczynki. Do akcji dołączyli mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego.