Przegląd prasy Nowe Miasto Lubawskie 20.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nowym Mieście Lubawskim

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ruszają z kursami redukującymi punkty karne. Przykładowo w WORD Białystok kursy będą organizowane przez 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku od godziny 12, a w weekendy od 9. Czas trwania szkolenia to około 8 godzin.

17 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, odbył się wyjątkowy Charytatywny Maraton Zumby pod hasłem "Wspieramy Majkę". Była to okazja do uczestnictwa w treningu prowadzonym przez doświadczone trenerki: Dorotę Dreszler, Karinę Angowską i Dorotę Pawłowską.

"Wspieramy Majkę" to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu pomoc choremu na białaczkę dziecku, Majce z Pacółtowa. To inicjatywa, która połączyła lokalną społeczność we wspólnym działaniu na rzecz potrzebującej dziewczynki. Do akcji dołączyli mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego.

Relacja z 25. Rajdu Nowomiejskiego odbywającego się na nowomiejskich szutrach. Pierwszego dnia, w sobotę, 16.09, na Rynku Nowomiejskim odbyły się prezentacje aut rajdowych połączone z małym piknikiem, którego atrakcją był pokaz aut amerykańskich, oraz starych, polskich legend PRL. Dla najmłodszych rozstawiono dmuchańce, była kolorowa wata cukrowa, popcorn i strefa gastronomiczna gospodyń wiejskich. Drugiego dnia wyścigi szutrowe. W niedzielę ruszył wyścig na trasie Bratian-Chrośle, Chrośle-Gryźliny i na Autodromie Nowe Miasto Lubawskie. Wydarzenie przybliża Piotr Harasim - kierowca rajdowy. Wideo.