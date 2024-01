Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Nowe Miasto Lubawskie, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego”?

Przegląd grudnia 2023 w Nowym Mieście Lubawskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Nowe Miasto Lubawskie, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „VI Przegląd Wokalny "Hej kolęda, kolęda" w Kinoteatrze Harmonia w Nowym Mieście Lubawskim!”? 📢 Niemal 11 milionów na inwestycje! Rok 2023 w Gminie Grodziczno w pigułce (WIDEO) Rok 2023 zakończył się dla samorządu gminy Grodziczno jako okres intensywnej pracy i wielu znaczących inwestycji. Dofinansowania rządowe, dodatkowe konkursy z mijającej perspektywy unijnej oraz wyzwania związane z wysoką inflacją postawiły przed Radą Gminy Grodziczno zadanie racjonalnego planowania wydatków. W odpowiedzi na te wyzwania, samorząd zdecydował się na zabezpieczenie rekordowej kwoty niemal 11 milionów złotych, które zostały wykorzystane do realizacji ponad czterdziestu inwestycji obejmujących prawie wszystkie miejscowości gminy.

📢 Noworoczna wyprzedaż 2024. Zobacz, co można upolować już teraz. Sukienki na sylwestra dla dojrzałych kobiet i inne oferty Noworoczna wyprzedaż to dobra okazja na upolowanie okazji, w tym ubrań, butów i akcesoriów w niższych niż zazwyczaj cenach. Można wówczas nie tylko zdobyć wymarzoną rzecz, ale i taniej uzupełnić braki w garderobie, a nawet w ostatnich dniach przed imprezą znaleźć w niskiej cenie modną sukienkę na sylwestra. Zebraliśmy oferty dla kobiet od kilku znanych marek.

Prasówka styczeń Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Nowego Miasta Lubawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bożonarodzeniowe i noworoczne działania policjantów Jak co roku o tej porze, gdy jedni będą świętować i spędzać czas z bliskimi, drudzy, a wśród nich wielu policjantów, będzie pełniło służbę na rzecz bezpieczeństwa tych pierwszych. Pomagamy i chronimy przez cały rok! Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i wszyscy mamy na nie wpływ. Dlatego zadbajmy o to, by powodów do interwencji było jak najmniej, a o wszelkich niepokojących zjawiskach i zdarzeniach informujmy odpowiednie służby. Niech to będą spokojne i bezpieczne święta!

📢 Najpiękniejszy świąteczny prezent – nowe serce Z okazji świąt zazwyczaj życzymy sobie szczęścia, pomyślności a przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Dzięki wspólnej akcji policyjnych i wojskowych lotników jest duża szansa na to, że takie same życzenia usłyszy w najbliższych dniach 60-latek, który tuż przed świętami otrzymał najważniejszy w swoim życiu prezent – serce i szansę na powrót do pełni sił. 📢 Korzystasz z Messengera? 5 przydatnych, nowych funkcji trafiło do komunikatora. Edycja wiadomości i nie tylko Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył on światową popularność i dziś korzysta z niego niemal zdecydowana większość użytkowników smartfonów i komputerów. Aplikacja wciąż jest rozwijana, a Meta zapowiedziała właśnie kolejne 5 nowych funkcji, do których dostęp powinna mieć już większość użytkowników. Zobacz, co się zmieniło.

📢 Historyczny I Jarmark Bożonarodzeniowy w Grodzicznie! (WIDEO I ZDJĘCIA) W minioną sobotę o godzinie 12:00 gmina Grodziczno świętowała swoją jarmarkową premierę, która z miejsca zdobyła uznanie mieszkańców i przybyłych gości. Po raz pierwszy na terenie gminy zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy, który okazał się strzałem w dziesiątkę pod względem organizacyjnym i atmosferycznym. 📢 Świąteczne dylematy: Choinka żywa, czy sztuczna? W sercu przedświątecznego zgiełku, gdy ulice są oblegane przez zapach pierników, a sklepy migoczą kolorowymi światełkami, jedno pytanie wisi w powietrzu niczym gwiazda na szczycie choinki - żywa czy sztuczna? To dylemat, który co roku wraca, sprawiając, że wiele rodzin zastanawia się, które drzewko wybrać, jako jeden z elementów swoich świątecznych przeżyć. 📢 Tajemnice świątecznego świerka: Symbolem tradycji i magii Zbliżający się okres przedświąteczny, to czas nie tylko gorączkowych zakupów, ale także poszukiwania, tego jedynego, wyjątkowego drzewka, które stanie się sercem naszych świątecznych przygotowań. W zatłoczonych salonach sprzedaży roznoszą się wonie jodeł, sosen, i świerków, ale to ten ostatni zdobywa obecnie serca wielu poszukiwaczy świątecznej atmosfery.

📢 Wspólna Wigilia mieszkańców Świniarca (WIDEO I ZDJĘCIA) W sobotę, 9 grudnia 2023 roku, o godzinie 16:00, świetlica wiejska w Świniarcu stała się miejscem wyjątkowego spotkania. Mieszkańcy sołectwa zgromadzili się na organizowanej przez Sołtysa wsi, Jarosława Dorawę, oraz Radę Sołecką wigilii, której gośćmi honorowymi byli Wójt Gminy Grodziczno – Tomasz Szczepański, Proboszcz Parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Zwiniarzu – Paweł Figurski oraz Radny z tej miejscowości – Grzegorz Kliniewski. 📢 Zapraszamy na Bożonarodzeniowy Kiermasz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach! Świąteczna magia zawita do Tylic już w najbliższą niedzielę, 10 grudnia, podczas niezwykłego Bożonarodzeniowego Kiermaszu, który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 8:30, a potrwa ono do godziny 12:30. 📢 Iluminacja Mikołajkowa w Nowym Mieście Lubawskim (WIDEO) 6 grudnia to wyjątkowa data przede wszystkim dla najmłodszych. Mikołajki to dzień radości, prezentów i atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Świętowano go również w Nowym Mieście Lubawskim. Na mieszkańców czekały liczne atrakcje, takie jak koło fortuny, zabawa z bajkowymi postaciami oraz spotkanie z samym świętym Mikołajem. o godzinie 16 uruchomiono miejskie iluminacje, które wprowadziły wszystkich uczestników spotkania w prawdziwie świąteczny klimat.

📢 Gmina Brzozie gotowa na magiczny III Jarmark Bożonarodzeniowy Wójt Gminy Brzozie, Danuta Kędziorska – Cieszyńska, z radością zaprasza mieszkańców i gości na trzeci już Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 17 grudnia na malowniczym targowisku „Mój Rynek” w Brzoziu. To wyjątkowe wydarzenie, które wprowadzi wszystkich w magiczną atmosferę świąt. 📢 Szkolne kluby wolontariatu – czym są i jak działają? (WIDEO I ZDJĘCIA) W dniu 5 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w Kuźni Społecznej w Olsztynie odbyła się wyjątkowa gala, poświęcona rozwojowi wolontariatu w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Centrum uwagi skupiło się na prezentacji i działaniach szkolnych klubów wolontariatu, które stanowią niezwykłe źródło inspiracji dla młodych ludzi w regionie.

📢 Uroczysta Gala Wolontariatu w Olsztynie! (WIDEO I ZDJĘCIA) W dniu 5 grudnia 2023 roku Kuźnia Społeczna w Olsztynie stała się świadkiem wyjątkowego wydarzenia - Uroczystej Gali Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele grup wolontariackich z całego województwa, którzy zostali nominowani do udziału w konkursie "Barwy Wolontariatu".

📢 Żywe szopki w Polsce 2023. W których miastach będzie można je podziwiać? To wspaniała atrakcja na Boże Narodzenie Żywe szopki to jedne z najwspanialszych atrakcji świątecznych. By móc podziwiać te najpiękniejsze, turyści przemierzają często setki kilometrów. Przyjrzeliśmy się popularnym kierunkom na święta w Polsce i sprawdziliśmy, czy w 2023 roku będzie można podziwiać tam niesamowite szopki bożonarodzeniowe. 📢 OSP Zwiniarz wydało kalendarz na 2024 roku! Chcą zakupić defibrylator! Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Zwiniarz przygotowują się na wyjątkową akcję na rzecz zdrowia społeczności. Już w grudniu ochotnicy z wizytą odwiedzą mieszkańców Zwiniarza, oferując im kalendarze strażackie na rok 2024. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora AED, który stanowi nieocenioną pomoc w ratowaniu życia. 📢 Mikołaj odwiedził dzieci w Świniarcu! (WIDEO I ZDJĘCIA) W niedzielę, 3 grudnia 2023 roku o godzinie 14:00, świetlica wiejska w Świniarcu zamieniła się w magiczne królestwo świątecznej radości podczas wyjątkowych Mikołajek zorganizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. To wydarzenie przyciągnęło zarówno małych, jak i dużych mieszkańców, oferując bogactwo atrakcji oraz niezapomnianych chwil.

📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta.

📢 Spotkanie autorskie z Czesławem Woldanem autorem tomiku poezji „Z wierszem przez życie” Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim ma zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników literatury oraz poezji na wyjątkowe spotkanie autorskie z Czesławem Woldanem, autorem inspirującego tomiku poezji "Z wierszem przez życie". Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, a wstęp jest bezpłatny.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne