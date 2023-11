Przegląd prasy z Nowego Miasta Lubawskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.11.2023

Mamy dla Was wyjątkową okazję, która może uratować ludzkie życie. Zapraszamy Was serdecznie na wydarzenie DKMS, gdzie każdy z Was może stać się potencjalnym dawcą szpiku kostnego. To wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 5 listopada 2023 roku, w Restauracji Rybnej "RyBaśka" w godzinach 12:00 – 19:00.