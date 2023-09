Przegląd prasy z Nowego Miasta Lubawskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.09.2023

Warmia i Mazury to region o dużym potencjale rolniczym. W 2022 roku zbiory rzepaku w województwie wyniosły 3,6 mln ton, co stanowi około 10% krajowej produkcji. W czwartek prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że w Kętrzynie, w ciągu dwóch lat, powstanie największa w Polsce tłocznia rzepaku, zdolna produkować 200 tys. Ton oleju rocznie na potrzeby wytwarzania biopaliw. Koszt inwestycji to 850 mln zł.

Rozwój Orlenu i rozwój spółki Orlen jest bardzo ważny, nie tylko ze względów biznesowych, ale ze względu na polskie bezpieczeństwo. Smucą mnie zapowiedzi o jakiejkolwiek prywatyzacji, czy podzieleniu, bo to jest po prostu osłabienie strategicznej spółki.