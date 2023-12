Przegląd prasy z Nowego Miasta Lubawskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.12.2023

Prasówka Nowe Miasto Lubawskie 9.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

6 grudnia to wyjątkowa data przede wszystkim dla najmłodszych. Mikołajki to dzień radości, prezentów i atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Świętowano go również w Nowym Mieście Lubawskim. Na mieszkańców czekały liczne atrakcje, takie jak koło fortuny, zabawa z bajkowymi postaciami oraz spotkanie z samym świętym Mikołajem. o godzinie 16 uruchomiono miejskie iluminacje, które wprowadziły wszystkich uczestników spotkania w prawdziwie świąteczny klimat.