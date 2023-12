Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. A skoro tak to i zaopatrywanie się w prezenty. Już od lat zakupy w sieci biorą górę nad tymi tradycyjnymi. Między innymi dlatego, że coraz więcej osób decyduje się kupić wymarzone prezenty przez Internet. Niestety zarówno w realnym jak i wirtualnym świecie możemy zostać oszukani. Policjanci radzą, co zrobić, aby nie paść ofiarą przestępców internetowych.