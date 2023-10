Przegląd prasy z tygodnia 29.10.2023. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Już dziś odbędzie się Bałtycka Liga Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa!”?

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Już dziś odbędzie się Bałtycka Liga Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa! Dziś, 28 października 2023 roku o godzinie 11:30, miłośnicy zapasów z Lubawy i okolic mają niepowtarzalną okazję uczestniczenia w widowiskowym wydarzeniu sportowym. W hali widowiskowo-sportowej w Lubawie odbędzie się emocjonujące zawody Bałtyckiej Ligi Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa. 📢 Zegarmistrzowie: Kustosze czasu w erze technologii Kiedy technologia biegnie naprzód z zawrotną prędkością, a zdumiewające wynalazki zmieniają nasz sposób życia, jedna rzecz pozostaje niezmienna - potrzeba precyzyjnego czasu. Zegarmistrzowie, znani jako kustosze czasu, pełnią w tej materii kluczową rolę. Choć usługi zegarmistrzowskie są nadal niezwykle potrzebne, to zawód ten cierpi na brak młodych adeptów. Dlaczego?

📢 Akcja policji w całej Polsce. To będzie kontrolować W okresie Wszystkich Świętych na drogi w całym kraju wyjedzie więcej policyjnych patroli; funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia będące głównymi przyczynami wypadków, w tym na przekraczanie prędkości - przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ale nie tylko.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czy nowości wkradają się do męskiej szafy, czy wciąż tkwią w przeszłości? Trendy mody męskiej na jesień 2023, łączą klasykę z odrobiną ekstrawagancji, oferując fascynujący wybór dla mężczyzn. Klasyczne garnitury i marynarki nadal królują, ale teraz wzbogacone są o pikowania, co dodaje im nieco blasku. Wzory, które cieszyły się popularnością już dekady temu, jak na przykład kraty, wracają do łask.

📢 Zaćmienie Księżyca na październikowym niebie. Kiedy nastąpi i jak wpłynie na nasze samopoczucie? Od zarania dziejów ludzie patrzyli w niebo i przypisywali zjawiskom zachodzącym na nieboskłonie rozmaite znaczenie. Jednym z nich jest zaćmienie Księżyca, które łączone jest z przełomowymi wydarzenia w naszym życiu. Najbliższe będziemy mogli obserwować jeszcze w październiku. Czy rzeczywiście wpłynie w jakikolwiek sposób na nasze samopoczucie? 📢 Wspólnymi siłami zebrali 13 450 zł dla chorego Antosia w Zwiniarzu! (ZDJĘCIA) W minioną niedzielę mieszkańcy Zwiniarza oraz przybyli z okolicznych miejscowości goście wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu charytatywnym, którego celem było zebranie funduszy na pomoc choremu Antosiowi z Białobłotów, który cierpi na zespół wad wrodzonych. To niezwykłe przedsięwzięcie, które miało miejsce przy świetlicy OSP w Zwiniarzu, przyniosło olbrzymi sukces, gromadząc aż 13 450 zł na wsparcie małego chłopca.

📢 Strażacy grając w piłkę pomogą chorej Marysi w walce z guzem mózgu! Trwają zapisy! W nadchodzącą sobotę, 28 października 2023 roku, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy sport, charytatywny cel oraz pomoc drugiej osobie. Ochotnicza Straż Pożarna z Rybna, we współpracy z Gminą Rybno oraz OSiR-em Rybno, organizuje "Strażacki Charytatywny Turniej Piłki Nożnej" mający na celu wsparcie chorej Marysi w jej walce z guzem mózgu. 📢 Prosta sałatka z buraków. Najlepszy dodatek do obiadu. Raz spróbujesz i nie przestaniesz jej robić Co dodać do obiadu, żeby było smacznie i zdrowo? Buraki! Prosta sałatka z buraków pieczonych lub gotowanych do doskonały dodatek do drugiego dania, ale też do kanapek czy jedzona jako danie. Zobacz, jak przygotować sałatkę z buraków i jakich dodatków możesz użyć.

📢 Krótko, długo, a może na łyso? Co się nosi na męskiej głowie Prawda leży na głowie, a na głowie leży włos. Tak samo, jak kobiety, mężczyźni także zaczęli traktować swoje fryzury z powagą, odkrywając w tym procesie prawdziwy kosmiczny potencjał. Czy to znaczy, że mężczyźni dbają o swoje włosy tak samo jak kobiety? Otóż, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co się dzieje w tajemniczym świecie męskich salonów fryzjerskich, to przygotujcie się na fascynującą podróż przez kosmiczne zakamarki męskich fryzur! Pan Radek, szef salonu fryzur męskich wytłumaczy, jak zmieniają się trendy. 📢 Zegary na ścianę – te modele w niezwykły sposób ozdobią twoje mieszkanie. Zobacz najciekawsze i najmodniejsze zegary ścienne Odpowiednio dobrany zegar ścienny może być ciekawą i zarazem praktyczną dekoracją w naszym mieszkaniu. Jeżeli nie masz pomysłu na dekorację pustej ściany, designerski zegar może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Firmy produkujące ścienne zegary oferują szeroki wybór swoich produktów: mogą mieć ciekawe, geometryczne kształty lub przypominać małe dzieło sztuki. Jeżeli nie przepadasz za artystycznymi udziwnieniami, warto zdecydować się na proste modele, które sprawdzą się w minimalistycznych wnętrzach. Zobacz, jak zegar może całkowicie odmienić pozbawione charakteru wnętrze.

📢 Zaproszenie na bieg "Kurzętnik Nocą Niepodległej" Mamy przyjemność zaprosić Was na wyjątkowe wydarzenie sportowe, które odbędzie się 10 listopada 2023 roku o godzinie 18:00 w miejscowości Lipowiec. To kolejna edycja biegu "Kurzętnik Nocą Niepodległej," który stał się tradycją i okazją do wspólnego świętowania ducha niepodległości w zdrowy i aktywny sposób. 📢 Kontrolki w samochodzie. Co oznaczają czerwone symbole? Zazwyczaj są zielone, pomarańczowe lub czerwone. Mowa o kontrolkach na desce rozdzielczej auta. Dziś sprawdzimy co oznacza zaświecenie się czerwonych symboli.

📢 Horoskop miłosny na listopad 2023. Szczęście i miłość dla pięciu znaków zodiaku. Jesteś wśród nich? Strzelce i Lwy mogą się uśmiechnąć Horoskop miłosny na listopad 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Oni będą mieli czas na szukanie nowej miłości. Osoby spod dwóch znaków zodiaku muszą zadbać, by w związku musiały rozkwitnąć uczucia Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

