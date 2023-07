Przegląd prasy z tygodnia 9.07.2023. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Był tort, życzenia i wspaniała atmosfera. W środę, 5 lipca, Dom Seniora w Jeglii świętował swoje czwarte urodziny. To dobra okazja do podsumowania tego, czym klub żył dotąd – i snucia planów na przyszłość.

Tysiące rekonstruktorów. Dziesiątki tysięcy widzów, którzy pokonują ogromne odległości, aby na własne oczy obejrzeć największą tego typu inscenizację bitwy, która była wielkim sukcesem militarnym w 1410r. Dziś Grunwald emanuje czymś więcej niż tylko historią wojennych zmagań. To miejsce, w którym tkwią wartości takie jak tolerancja, szacunek do tradycji i dialog między narodami. W ubiegłym roku, podczas uroczystości upamiętniających bitwę, w obecności prezydentów, premierów i wielkiego mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, odsłonięto obelisk, który symbolizuje udział Litwinów w tamtej średniowiecznej bitwie.

Piłkarze ledwo skończyli poprzedni sezon, a już zaczęli przygotowania do kolejnego. Krótkie wakacje musiały im wystarczyć do naładowania baterii przed następnymi rozgrywkami. Większość zespołów albo już wyruszyła, albo zaraz wyruszy na obozy przygotowawcze, gdzie będzie szlifować formę przed rundą jesienną.

30 czerwca br. zakończył się termin podstawowy dla składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 25 lipca 2023 r.

Pogoda dopisała, choć mocno wiało. Dlatego Zawody Kajakowe o Puchar Wójt Gminy Brzozie nie były łatwe. Duża fala i podmuchy wiatru utrudniały manewrowanie kajakiem i trzeba było siły, by dotrzeć do mety. Jednak chętnych nie brakowało i dzielnie walczono o Puchar Wójt Gminy Brzozie. II Piknik Rodzinny nad jeziorem Janowskim odbył się w niedzielne popołudnie, 2 lipca.

W piątek, 30 czerwca 2023 roku odbyły się wybory sołeckie w miejscowości Tuczki. Nowo wybranym Sołtysem Tuczek została Pani Agnieszka Szulc. Serdecznie Gratulujemy. W najbliższym czasie zostanie podany termin wyborów do Rady Sołeckiej.

Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla miłośników niezwykłych zamków. Obie krainy pokrywa sieć imponujących gotyckich twierdz, wzniesionych przez Zakon Krzyżacki i biskupów warmińskich. Wybraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych zamków woj. warmińsko-mazurskiego w sam raz na weekendowe wycieczki. W którym zamku ukryto św. Graala, którą twierdzę ukochał Mikołaj Kopernik, a którą znienawidził Napoleon Bonaparte? Gdzie można obejrzeć wystawę o zamkowym gotowaniu? Zapraszamy do galerii.