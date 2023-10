Przegląd tygodnia od 24.09 w Nowym Mieście Lubawskim

W kameralnym zakątku Ostródy, spotkały się trzy wyjątkowe kobiety, które postanowiły podjąć rozmowę o kobietach, ich wrażliwości, zmysłowości, życiu i polityce. Senator Bogusława Orzechowska, Anna Zapaśnik-Baron, legendarna ikona ostródzkiej kultury oraz niezwykła pielęgniarka i poetka, Maja Kutryb-Wójcik, zetknęły się w duchu maksymy "Senator Ludzkich Serc". To spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem, które poruszyło uczestników do głębi.

Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kurzętnik, z radością pragniemy Was serdecznie zaprosić na uroczyste otwarcie nowo wywyremontowanej drogi gminnej w Kurzętniku. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się obok firmy Expom Eco – Energy, przy ulicy Sienkiewicza 19, w dniu 29 września 2023 roku o godzinie 10:00.

„No pants” to jeden z tych trendów, który najpierw jest zbyt ekstrawagancki, by wyjść poza wybiegi, ale wreszcie pojawia się w mainstreamie, wzbudza gorące emocje i... zyskuje popularność. Zwraca się ku niemu coraz więcej celebrytek, również w Polsce. Stylizacje z pominięciem spodni zdecydowały się już wypróbować między innymi Lara Gessler, Maffashion czy też Klaudia El Dursi.

Słoneczna Malta chce przyciągać turystów przez cały rok, a nie tylko latem. Dlatego władze kraju ogłosiły specjalną promocję: rabat o wartości niemal 1400 zł dla tych, którzy zdecydują się spędzić jesienny urlop na pełnej atrakcji wyspie Gozo. Jak go zdobyć? Co można robić jesienią na Gozo? Sprawdźcie w naszym poradniku.

Wtorkowy wczesny wieczór przyniósł niezwykłe wydarzenie do zamku w Ostródzie, gdzie mieszkańcy oraz kandydaci Zjednoczonej Prawicy zgromadzili się, by powitać byłą premier Rzeczypospolitej Polskiej, obecną europosłankę Beatę Szydło. Spotkanie, które odbyło się w reprezentacyjnej sali zamku, było organizowane przez senator Bogusławę Orzechowską, lidera okręgu 34 do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Leonarda Krasulskiego, oraz wiceministra aktywów Państwowych, Andrzeja Śliwkę.

Lipce Reymontowskie to urocza wieś, słynąca z tego, że właśnie tutaj Władysław Reymont osadził akcję swojej słynnej powieści „Chłopi”. Na pewno warto odwiedzić ją w czasie jesiennego weekendu – czeka tam was sporo atrakcji, które opisujemy niżej. Ale Lipce Reymontowskie to nie niejedyne miejsce, w którym możecie przekonać się, jak wyglądała dawna polska wieś. Zapraszamy do galerii 9 wyjątkowych skansenów wiejskich, w których możecie zobaczyć śliczne malowane chałupy, urocze drewniane kościoły i cerkwie, dawne wiatraki, olejarnie, a nawet starą remizę. Tam naprawdę możecie się poczuć, jakbyście przenieśli się w czasie.