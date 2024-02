Sprawdź, czy w czwartek rano trzeba będzie skrobać szyby w Nowym Mieście Lubawskim Redakcja Naszemiasto.pl

Chcesz sprawdzić, czy w Nowym Mieście Lubawskim jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc ze środy na czwartek. W Nowym Mieście Lubawskim będziemy mieć 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadówszacuje się na 31%, a wilgotność powietrza: 96%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 18 km/h. Oznacza to, że w nocy w Nowym Mieście Lubawskim nie będzie przymrozków.