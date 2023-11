Trasy nordic walking do 33 km od Nowego Miasta Lubawskiego. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 11 - 12 listopada

Nordic walking w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego

Święto Pracy 1 maja uczciliśmy kolejną pieszą wycieczką po lasach wśród brodnickich jezior. Bardzo fajna i przyjemna trasa wzdłuż zachodniego brzegu Jez. Partęczyny Wielkie. Po drodze jez. Okonek (rezerwat przyrody), jez. Małe Partęczyny, aż do jez. Łąkorz. Na kanale łączącym Partęczyny Małe i Wielkie "przeprawa" po dwóch kłodach łączących brzegi oddalone od siebie o kilka metrów. Za to na kanale pomiędzy Partęczynami a Łąkorzem już jest ładny mostek, a wzdłuż kanału trasa przyrodniczo - dydaktyczna. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.