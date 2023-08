Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Nowym Mieście Lubawskim. Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się także wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich były posiłkiem wykwintnym i unikatowym w formie współczesnego sorbetu.

W Renesansie odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W naszym kraju większą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarto także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. Na początku rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle lub andruty. Oferowane wówczas smaki nie były zbyt wyszukane. Na ogół były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.