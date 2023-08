Tygodniowy przegląd prasy 20.08.2023: Nowe Miasto Lubawskie, 13.08-19.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego

Około godziny 22, na skrzyżowaniu ulic, Jagiełły i Czarnieckiego w Ostródzie, doszło do groźnego zderzenia dwóch aut. Jedna osoba została odwieziona do szpitala. Policja ustala przyczyny. Powodem było najprawdopodobniej wymuszenie pierwszeństwa. Na miejscu interweniowali strażacy.

Małe dzieci są szczególnie podatne na ciężkie infekcje wirusem RSV. Dostępna do tej pory terapia profilaktyczna jest jednak kosztowna i niezbyt skuteczna. Nowy lek na RSV ma szansę zmienić sytuacją. Działa jak szczepionka, choć nią nie jest. 17 sierpnia 2023 r. Amerykańska agencja FDA dopuściła go do stosowania u dzieci do 2. roku życia. Co o nim wiemy?

Welski Park Krajobrazowy to wyjątkowe miejsce, które zachwyca pięknem przyrody i różnorodnością krajobrazów. To raj dla miłośników aktywnego wypoczynku - oferuje wiele atrakcji, takich jak spływy kajakowe, wędrówki piesze i rowerowe. Szlak Błękitny, trasa do Piekiełka oraz szlak wokół Jeziora Rumian to tylko niektóre z urokliwych tras, które czekają na odkrycie w tej malowniczej okolicy. Jednak najbardziej ekscytującym wyzwaniem jest spływ kajakowy na rzece Wel, która zaskakuje zróżnicowanym charakterem i zapewnia niezapomniane przeżycia wśród urokliwej scenerii naturalnego środowiska.

Ratownicy wodni stanowią nieodzowny element każdego udanego dnia na plaży. Ich obecność zapewnia plażowiczom poczucie bezpieczeństwa oraz swobodę podczas kąpieli i zabaw w wodzie. Aby pełnić tę wymagającą rolę, ratownicy muszą być wyposażeni w szereg kluczowych cech, takich jak odpowiedzialność, odporność na stres oraz opanowanie.

To ich bierne siedzenie pod parasolem, to tylko mylny pozór. Są, jak jastrzębie gotowe w każdym momencie do akcji.