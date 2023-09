Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Nowem Miasto Lubawskich? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Szkolna 2, 13-300 Bratian numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Skarlin 72, 13-300 Skarlin numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Radomno 17, 13-304 Radomno numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Gwiździny 58, 13-300 Gwiździny numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Szkolna 10, 13-332 Jamielnik numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Lekarty 17A, 13-300 Lekarty numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Gryźliny 21, 13-332 Gryźliny numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Chrośle 35, 13-304 Chrośle numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Tylice 49c, 13-300 Tylice numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Podleśna 1A, 13-300 Mszanowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Gen. Waraksiewicza 44, 13-300 Pacółtowo numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Nowy Dwór Bratiański 17, 13-304 Nowy Dwór Bratiański numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

adres: Jeziorna 30, 13-300 Nawra numer okręgu do Sejmu: 34 numer okręgu do Senatu: 85

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Głosowanie bez meldunku - co trzeba zrobić?

Wiele osób mieszka pod innym adresem niż adres ich zameldowania, który przypisuje ich do konkretnego lokalu wyborczego. Aby zmienić miejsce głosowania w miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień należy złożyć odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez internet jak i w odpowiednim urzędzie. Aby złożyć wniosek internetowo należy posiadać profil zaufany, który pozwoli na wpisanie danej osoby do rejestru wyborców. Składając wniosek w urzędzie, należy skierować się do urzędu gminy, w której mieszka dana osoba.

Składając wniosek zarówno przez internet, jak i w urzędzie, możemy zostać poproszeni o przykładowy dokument potwierdzający miejsce naszego zamieszkania. Mogą to być: