Wybory samorządowe 2024 - gdzie głosować w gm. Kurzętnik? Zobacz listę

Jak zmienić miejsce głosowania?

Wybory samorządowe posiadają wyjątkową specyfikę, a mianowicie oddanie głosu odbywa się w miejscu, z którym jesteśmy związani terytorialnie. Z tego względu nie możemy pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu oraz nie jest także możliwa jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Aby zagłosować w gminie, w której mieszkamy, ale nie jesteśmy zameldowani na stałe, to należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania.