Luty w Nowym Mieście Lubawskim: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Nowym Mieście Lubawskim, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Rosyjskie miasta owiane tajemnicą. Do dziś pozostają zamknięte, w przeszłości dochodziło tam do zagadkowych wypadków...”?

Przegląd stycznia 2024 w Nowym Mieście Lubawskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rosyjskie miasta owiane tajemnicą. Do dziś pozostają zamknięte, w przeszłości dochodziło tam do zagadkowych wypadków... Tajemnicze miejsca wzbudzają ogromne zainteresowanie turystów z całego świata – niestety, odwiedzenie tych miast do dziś nie jest możliwe, co dodatkowo rozpala ciekawość fanów teorii spiskowych. Strzeżone bramy, przepustki, zakazy lotów... W dzisiejszych czasach brzmi jak science fiction? To rzeczywistość tysięcy mieszkańców kilkudziesięciu enigmatycznych zakątków Federacji Rosyjskiej. Co się w nich kryje? 📢 Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich Do 31 marca 2024 r. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. To już czwarta jego edycja.

📢 Niezidentyfikowany mężczyzna na celowniku policji po kradzieży sklepowej w Olsztynie Olsztyńscy funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji podjęli śledztwo w sprawie kradzieży sklepowej, do której doszło 30 grudnia 2023 roku. Sprawca, po włamaniu do sklepu, zabrał artykuły spożywcze i chemiczne o łącznej wartości przekraczającej 2500 złotych.

Prasówka luty Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Nowego Miasta Lubawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Po proteście rolników, minister Siekierski: Unia Europejska poszła za daleko. Tak wyglądał strajk 24 stycznia W środę 24 stycznia w dziesiątkach miejsc w Polsce trwały protesty rolników. Producenci rolni chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na palący problem braku opłacalności produkcji na wsi, który sprowadza się do 2 głównych postulatów. Z protestującymi spotkali się minister i wiceministrowie rolnictwa.

📢 Protest rolników w Olecku [WIDEO, ZDJĘCIA] W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00. 📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia. 📢 Nowy dowódca na czele Policji w Olsztynie: Mł. insp. Paweł Krauz objął stanowisko W piątek, 19 stycznia 2024 roku, w Garnizonie Warmińsko-Mazurskim doszło do znaczącej zmiany na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Młodszy inspektor Paweł Krauz zastąpił dotychczasowego komendanta, nadinspektora Tomasza Klimka, po niemal ośmiu latach jego skutecznej służby.

📢 Zmiany w rejestracji pojazdów Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. 📢 Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Unia Europejska bierze się za streaming muzyki. Artyści i twórcy muzyczni mają teraz zarabiać więcej pieniędzy”?

📢 Najdłuższe jezioro w Polsce o niepowtarzalnych walorach Jeziorak, niegdyś mniej atrakcyjny jak Wielkie Jeziora Mazurskie, z roku na rok zyskuje na popularności. Czy nadal oferuje walory ukierunkowane na miłośników Mazur kameralnych? I tak i nie. Mariny w Iławie powstają jak na drożdżach, mnóstwo jachtów do czarteru, bogata oferta hotelowa i restauracyjna. Jednak rozległość jeziora, wielość zatok, zatoczek i wysp daje jeszcze żeglarzom szanse na znalezienie zacisznej przystani.

📢 Niezwykły taniec na studniówce zachwycił internautów. Ten walc przejdzie do historii? „Łezka poleciała” Studniówki rozpoczynają się polonezem. Oprócz tego tradycyjnego, polskiego tańca młodzież nierzadko przedstawia także inne występy. Tegoroczni maturzyści z olsztyńskiego liceum pokazali niespodziankę, która zachwyciła internautów – z niezwykłą powagą i dokładnością zatańczyli walca. Koniecznie zobaczcie nagranie, które obiegło internet. 📢 GCK w Kurzętniku serdecznie zaprasza dzieci na Ferie Zimowe! Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku ogłasza wyjątkowe ferie zimowe dla najmłodszych mieszkańców Gminy Kurzętnik! W programie dwie fascynujące edycje, z pełnym spektrum atrakcji, zabaw i kreatywnych zajęć. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach 22-26 stycznia 2024 roku, natomiast drugi 29 stycznia - 2 lutego 2024 roku. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat! 📢 Szkolenie z defibrylatora oraz udzielania pierwszej pomocy w Zwiniarzu! Ochotnicza Straż Pożarna w Zwiniarzu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na szkolenie z korzystania z defibrylatora AED oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Inicjatywa ta wynika z zainstalowania nowego urządzenia - defibrylatora "AED" w naszej miejscowości, mającego służyć ratowaniu życia w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia.

📢 Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zakładu Usług Leśnych – Jana Rozentalskiego.”?

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 40 występów podczas XVII Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Grodzicznie! Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie oraz Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie zorganizowały XVII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie to, od lat wpisane w kulturalny kalendarz regionu, zgromadziło utalentowaną młodzież, chętną do dzielenia się swoim muzycznym talentem. 📢 Kacze Bagno włącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Kacze Bagno, znane jako Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków do wzięcia udziału w wyjątkowym koncercie charytatywnym na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia 2024 roku o godzinie 19:00 w Kaczym Bagnie, mieszczącym się przy ulicy Wybudowanie 4. 📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

📢 Zostań Strażakiem Ochotnikiem w OSP Zwiniarz! Ochotnicza Straż Pożarna w Zwiniarzu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do dołączenia do ich jednostki. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, o dobrej kondycji fizycznej, z pasją do działalności ratowniczej, to właśnie teraz masz szansę stać się częścią zaangażowanej społeczności strażackiej. 📢 "Przygoda u Działyńskich" – Wyjątkowe zajęcia na Nadchodzące Ferie Zimowe! Zbliżające się ferie zimowe to doskonała okazja, by zapewnić naszym najmłodszym mieszkańcom wyjątkowe i pełne przygód zajęcia. Gmina Nowe Miasto Lubawskie serdecznie zaprasza dzieci do udziału w programie "Przygoda u Działyńskich", specjalnie przygotowanym na te nadchodzące ferie.

