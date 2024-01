Prasówka z całego tygodnia 14.01.2024 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie oraz Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie zorganizowały XVII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie to, od lat wpisane w kulturalny kalendarz regionu, zgromadziło utalentowaną młodzież, chętną do dzielenia się swoim muzycznym talentem.

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zwiniarzu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do dołączenia do ich jednostki. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, o dobrej kondycji fizycznej, z pasją do działalności ratowniczej, to właśnie teraz masz szansę stać się częścią zaangażowanej społeczności strażackiej.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Przygoda u Działyńskich" – Wyjątkowe zajęcia na Nadchodzące Ferie Zimowe!”?