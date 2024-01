Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Nowym Mieście Lubawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Przygoda u Działyńskich" – Wyjątkowe zajęcia na Nadchodzące Ferie Zimowe!”?

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 "Przygoda u Działyńskich" – Wyjątkowe zajęcia na Nadchodzące Ferie Zimowe! Zbliżające się ferie zimowe to doskonała okazja, by zapewnić naszym najmłodszym mieszkańcom wyjątkowe i pełne przygód zajęcia. Gmina Nowe Miasto Lubawskie serdecznie zaprasza dzieci do udziału w programie "Przygoda u Działyńskich", specjalnie przygotowanym na te nadchodzące ferie. 📢 Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Nowego Miasta Lubawskiego! 6 stycznia, obchodzona jest Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana również jako Święto Trzech Króli czy Epifania. To jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt, a od 2011 roku w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W Nowym Mieście również nie zabraknie uroczystości związanych z tym dniem, a jednym z głównych wydarzeń będzie Orszak Trzech Króli, który przejdzie ulicami miasta.

📢 Nowy zamek w Heroes 3 jest już dostępny za darmo! Jak nim zagrać? Zobacz, jakie jednostki oferuje Horn of the Abyss w zamku Factory Heroes of Might and Magic 3 to jedna z najpopularniejszych gier w Polsce. Nie jest ona rozwijana przez producenta od dziesiątek lat, jednak społeczność skupiona wokół tytułu cały czas jest aktywna. Największy fanowski dodatek – Horn of the Abyss – doczekał się właśnie dodania do niego nowego zamku o nazwie Factory, czyli Fabryka. Zobacz, jak można go pobrać oraz jakie elementy dodaje do rozgrywki.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zabezpieczyli nielegalne towary o wartości 42 mln zł Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli nielegalne towary o wartości 42 mln zł (33,6 mln zł w 2022r.). Po raz kolejny krajanka tytoniowa na pierwszym miejscu.

📢 Nowa funkcja Facebooka, która nie każdemu się spodoba, ale może się przydać. Niestety, skorzystamy nie tylko my. O co chodzi? Najnowsze ogłoszenie Facebooka i prowadzanie właśnie zmiany budzą mieszane uczucia. Z jednej strony nowa funkcja wielu osobom może przypaść do gustu, z drugiej wręcz przeciwnie. Co więcej, pozwoli ona samemu Facebookowi gromadzić dodatkowe dane na nasz temat. W jakim celu? Sprawdź szczegóły. 📢 Kolejny dzień opadów śniegu w regionie Dziś (środa 3 stycznia) rano na drogach Warmii i Mazur może być miejscami ślisko - wynika z informacji służb drogowych. Dodatkowo, przez cały dzień region może zostać dotknięty intensywnymi opadami śniegu oraz deszczem marznącym. Bądź ostrożny i dobrze przygotowany na zmienne warunki pogodowe! 📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzicznie z nowym sprzętem ratunkowym: Łódź i Dron do akcji! Przy Domu Strażaka w Grodzicznie, odbyła się uroczysta zbiórka, która zapisze się złotymi zgłoskami w historii miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, jednostka otrzymała nowoczesne wyposażenie, które znacząco wzbogaci jej zdolności operacyjne zarówno na akwenach wodnych, jak i w powietrzu.

📢 Pan Kleks przywitał uczestników przedpremierowego pokazu „Akademii Pana Kleksa” W Multikinie odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Akademia Pana Kleksa”. Wydarzenie było magiczne i pełne wspaniałych emocji. Widzów przywitał Pan Kleks oraz Wilkusy. 📢 Darmowe gry na PC - styczeń 2024. Co można zdobyć za darmo? Sprawdź darmowe produkcje w pierwszym miesiącu roku Co jakiś czas sklepy z cyfrowymi grami pozwalają swoim użytkownikom na dodanie do konta darmowych tytułów. Ma to na celu promocję produktu oraz samego pośrednika, czyli sklepu. Wraz z rozpoczęciem nowego roku, wiemy już o kilku tytułach, które będzie można przypisać do swojej biblioteki bez żadnych opłat. Zobacz, które gry zostaną udostępnione za darmo w styczniu 2024 roku.

📢 Sylwester w Ostródzie: Groźny napad z bronią i absurdalna kradzież (wideo/monitoring) W ostatnich godzinach Sylwestra, doszło do dramatycznego wydarzenia, na jednej z lokalnych stacji paliw w Ostródzie. Młody mężczyzna, pod wpływem alkoholu, wtargnął na stację, używając przedmiotu imitującego broń. To, co miało być zwykłym napadem, zamieniło się w surrealistyczną ucieczkę z pluszową zabawką.

📢 Uroczyste przekazanie pojazdu dla OSP Zwiniarz i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków! (ZDJĘCIA) Zakończenie roku to czas podsumowań, refleksji i często również nowych rozdziałów. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwiniarzu to szczególnie ważny moment, gdyż oficjalnie do ich dyspozycji trafił nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczystość przekazania miała miejsce w Domu Strażaka w Zwinarzu, a licznie zgromadzeni goście świadczyli o ogromnym zainteresowaniu i wsparciu społeczności lokalnej dla strażaków. 📢 Jak dokarmiać ptaki w zimę! Wyjaśnia ornitolog – Łukasz Głowacki (WIDEO) Gdy zima zagości na dobre, nasze ogrody stają się areną walki dla ptaków o przetrwanie. Dlatego warto podjąć się roli dobroczyńcy i dostarczyć naszym pięknym przyjaciołom odpowiednią dawkę energii, aby przetrwały chłody i śnieżne opady. Zadanie to może jednak stać się bardziej wymagające niż się wydaje, dlatego warto poznać kilka kluczowych zasad.

📢 Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nowym Mieście Lubawskim? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Nowe Miasto Lubawskie, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego”? 📢 Uwaga! Policjanci ostrzegają przed spoofingiem! Numery telefonów znajdujące się na stronach internetowych Policji i innych instytucji mogą być wykorzystywane przez przestępców w oszustwie zwanym spoofingiem. Zachowaj czujność jeśli taki numer wyświetli Ci się lub zidentyfikuje na ekranie telefonu.

📢 Poszukujemy 23-letniego Michała Szytniewskiego Policjanci poszukują 23-letniego MICHAŁA SZYTNIEWSKIEGO, który w dniu 30 grudnia 2023 r. około godz. 17:30 wyszedł z domu w miejscowości Mątyki i do chwili obecnej nie wrócił i nawiązał kontaktu z rodziną. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 47 73 262 00, 112 lub osobisty z najbliższą jednostką policji.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Nowe Miasto Lubawskie, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Nowego Miasta Lubawskiego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „VI Przegląd Wokalny "Hej kolęda, kolęda" w Kinoteatrze Harmonia w Nowym Mieście Lubawskim!”? 📢 Poszukiwany miłośnik cudzych bagaży – Policja apeluje o pomoc Olsztyńska Policja prowadzi intensywne śledztwo w sprawie przywłaszczenia bagażu o wartości ponad 3000 złotych. Incydent miał miejsce 23 sierpnia 2023 roku w jednym z pociągów kursujących na trasie Warszawa-Olsztyn. Funkcjonariusze z Wydziału ds. Przestępczości Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie apelują o pomoc społeczeństwa w identyfikacji mężczyzny widocznego na nagraniu z kamer monitoringu.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.