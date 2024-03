Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

Izabela Trojanowska w latach 80. była jedną z największych gwiazd. Wiele kobiet wzorowało się na jej stylu ubierania, makijażach i fryzurach. Od tego czasu artystka bardzo się zmieniła. Jej ostatnia metamorfoza wywołała poruszenie wśród fanów celebrytki. Obecnie do złudzenia przypomina siebie sprzed 40 lat.

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

Od 14 marca br. wchodzą w życie przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Obecnie zgodnie z art. 178 a Kodeksu karnego osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

Historia Mikołajek pokazuje, że z walorów turystycznych można korzystać pod warunkiem, że dba się zarówno o dobro mieszkańców, wygodę turystów i dobrostan przyrody. I jeśli mieszkańcy zrozumieją, że to szansa na rozwój biznesu.

Już w piątek 8 marca widzowie Polsatu będą mogli obejrzeć nowy serial w gwiazdorskiej obsadzie. „Bracia” to osadzona w plenerach Gdańska opowieść o losach rodziny Dobrowolskich, która musi stawić czoła niespodziewanej tragedii, która wywróci ich świat do góry nogami.

Wyjechała na wypoczynek w góry, a trafiła do szpitala z pękniętym tętniakiem mózgu. Alina Kamińska jest w ciężkim stanie i walczy o życie. Jej córka prosi o pomoc, ponieważ aktorka potrzebuje długiego leczenia i rehabilitacji. To może przydarzyć się każdemu z nas. Przyczyny powstawania tętniaka w głowie nie są znane, a objawy pojawiają się niedługo przed jego pęknięciem. Zwróć uwagę na te sygnały ostrzegawcze przed pęknięciem tętniaka mózgu.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego to wciąż pilne zadanie dla policji. Przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych kierujący, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Niestety nie wszyscy przestrzegają tej podstawowej zasady.

Wczoraj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego, akt oskarżenia przeciwko 40 osobom, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie, do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Niegdyś, na fali euforycznego rozedrgania, po wejściu Polski do UE, łatwych pieniędzy na akwaparki i inne, równie prorozwojowe pomysły, Ostróda pobudowała sobie tor kajakowy i galaktycznie unikalny wyciąg do ciągania narciarzy wodnych. Kajakowy od razu okazał się klapą, norm sportowych nie spełniał, zostały kolizyjne słupki na jeziorze i rozpadający się pomost sędziowski. Świetnie wydane pieniądze, kormorany tak gadają. Historia drugiej, wielokrotnie bardziej kosztownej inwestycji, czyli Raju Narciarzy Wodnych jest dłuższa, trwa uparcie do dziś. Demolując przestrzeń wizualną i funkcjonalną Jeziora Drwęckiego oraz finanse miasta. Dając w zamian poczucie, że w całej Galaktyce, tylko Ostróda ma tak kuriozalny badziew.