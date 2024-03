Przegląd tygodnia od 3.03 w Nowym Mieście Lubawskim

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Babrosty o mały włos nie doszło do tragedii. Kierująca pojazdem marki Opel nie zachowała należytej ostrożności i wjechała pod jadący szynobus. Kobieta trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Długi covid to wciąż zagadka dla naukowców, jednak zidentyfikowano nową potencjalną przyczynę. To niski poziom jednego z kluczowych pierwiastków w organizmie. Jego niedobór jest dość częsty szczególnie w niektórych grupach ludzi. Wyniki badania Uniwersytetu Cambridge opublikowane w „Nature Immunology” sugerują nowe sposoby zapobiegania long COVID-19.

Nowe badanie ujawnia szokujące dane. Jak pokazuje, aż 36 procent Polek w wieku 18-35 lat nigdy nie zdecydowało się na wykonanie USG piersi. Z informacji podanych przez Santander Consumer Bank wynika także, że zaledwie 18 proc. kobiet w tym wieku robi to badanie co najmniej raz w roku. Dlaczego tak się dzieje?

Sensacyjny wyrok w sprawie prof. historii z Olsztyna. Sąd Okręgowy skazał Jana G., na 5 lat i 3 miesiące więzienia za tzw. zbrodnię VAT-owską. Profesor, oskarżony o wystawianie fałszywych faktur poprzez firmę żony, został również ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł. Wyrok budzi kontrowersje, zwłaszcza że prokurator domagał się surowszej kary. Żona naukowca, Joanna Ś., również została skazana, na rok więzienia w zawieszeniu, na trzy lata. Cała sprawa rzuca cień na uczelnię, z której oboje zostali zwolnieni po ujawnieniu przestępczej działalności. Czekamy na decyzję prokuratury w sprawie ewentualnego apelu oraz, na kolejne informacje dotyczące śledztw w innych prokuraturach.

Tym razem, zajrzymy do Szyldaka. To 11 km od Ostródy na Warszawę, ale trzeba jechać „starą siódemką”. Znajdziemy tam dwór wzniesiony około 1910 roku, na miejscu wcześniejszej, osiemnastowiecznej rezydencji, wraz z parkiem wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Pałacyk wart zobaczenia, bo to eklektyczna, wzorowana na francuskich wzorcach, bardzo unikalna architektura, chyląca się jednak ku upadkowi, trzeba się, zatem spieszyć.