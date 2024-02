Prasówka tygodniowa z 18.02.2024 w Nowym Mieście Lubawskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kotki leszczynowe – zbierz i zjedz na zdrowie! W czekoladzie, occie lub miodzie. Pomogą na ból gardła i przy menopauzie ”?

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kotki leszczynowe – zbierz i zjedz na zdrowie! W czekoladzie, occie lub miodzie. Pomogą na ból gardła i przy menopauzie Na drzewach pojawiły się już pierwsze kwiaty! Kwitnie m.in. leszczyna. Jej smukłe kotki to przyszłe… orzechy laskowe. Ale z ich zbiorami nie musisz czekać do jesieni! Już teraz możesz przygotować z nich lecznicze mikstury, takie jak napar czy ocet, ale także… desery. Zobacz, jakie przepisy na leszczynowe specjały proponują w tym sezonie ziołowi influencerzy. 📢 Kłusownik zatrzymany na gorącym uczynku Patrol Straży Leśnej z Nadleśnictwa Nidzica ujął na gorącym uczynku 50-latka, który próbował sprawdzić ustawione w lesie wnyki - informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Mężczyznę zatrzymano w pobliżu sidł, przy których znajdował się martwy jeleń.

📢 Światowy Dzień Słuchu Światowy Dzień Słuchu zainicjowała Światowa Organizacja Zdrowia. Obchodzi się go każdego roku 3. marca.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znajomi wciąż mnie proszą o ten deser. Poznaj przepis na sernik z mlekiem skondensowanym. Wprost rozpływa się w ustach Najsmaczniejszy sernik z mlekiem z puszki to niezwykły deser na wielkanocny podwieczorek. Kremowa i wilgotna masa serowa po upieczeniu nabiera delikatnej konsystencji. Kęs za kęsem można się przekonać, że zechce się go zjeść do ostatniego okruszka. Poznaj przepis na domowy sernik z mlekiem skondensowanym dla całej rodziny.

📢 Policjanci przejęli 1,2 tys. kg nielegalnego suszu tytoniowego Policja przejęła 1,2 tys. kg suszu tytoniowego, który nie miał wymaganych znaków akcyzy - podała w czwartek oficer prasowa policji w Szczytnie. 📢 Zagadka dna Bałtyku: naukowcy odkryli tajemniczą budowlę sprzed 10 tys. lat. Kto ją zbudował i do czego mogła służyć? Bałtyk skrywa niejedną tajemnicę, czego dowodzi chociażby najnowsze odkrycie niemieckich naukowców. Na dnie morza znaleziono strukturę sprzed 10 tys. lat, wzniesioną przez pradawną kulturę. Do czego służył „Blinkerwall” i jak w ogóle znalazł się na dnie Bałtyku? Sprawdźcie, co mówią badacze. 📢 Najlepsze restauracje w Olsztynie. Gdzie iść na walentynki? Olsztyn to nie tylko cudowna architektura i sympatyczni ludzie. To także miejsce pełne doskonałych restauracji, w których można liczyć na niezapomniane doznania smakowe. Coroczne święto zakochanych to wyjątkowa okazja, podczas której zakochane pary chcą celebrować swój związek i wybrać się na romantyczną kolację. Podpowiadamy, dokąd w Olsztynie wybrać się tego dnia na wyjątkową randkę. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie TOP 5 najbardziej romantycznych restauracji w stolicy Warmii i Mazur.

📢 "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" - symboliczne przesłanie Środy Popielcowej 14 lutego 2024 roku, przypadającym również na święto zakochanych, Kościół katolicki rozpocznie okres Wielkiego Postu ceremonią znaną, jako Środa Popielcowa. To symboliczne wydarzenie ma głębokie znaczenie duchowe, przypominając wiernym o przemijalności życia oraz konieczności oczyszczenia ducha, aby radosne przeżycie Wielkanocy było pełniejsze. 📢 Trwają zapisy do akcji Masz Głos 2024. Zgłoś się i weź lokalne sprawy w swoje ręce! Nadchodzące wybory samorządowe to doskonała okazja dla mieszkańców, aby poznać i wybrać do władz osoby, które dobrze rozumieją problemy lokalnych środowisk. Poznając wcześniej plany i priorytety poszczególnych kandydatów, łatwiej będzie zmierzyć się z konkretnymi wyzwaniami po wyborach. Aktywni mieszkańcy, którzy wspólnie z samorządem chcą podejmować ważne lokalne sprawy, mogą liczyć na wsparcie Fundacji Batorego w ramach akcji Masz Głos. Zgłoszenia grup mieszkańców lub organizacji społecznych są przyjmowane do 16 lutego.

📢 Zderzenie pociągu z osobówką na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych i stosowanie się do umieszczonych tam znaków drogowych. Na jednym z takich przejazdów w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto doszło do zdarzenia z szynobusem i osobowym volvem. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Policja rozbiła szajkę oszustów sprzedających podrobione perfumy W wyniku skutecznej operacji, policja zlikwidowała grupę przestępczą specjalizującą się w sprzedaży podrobionych perfum poprzez profesjonalnie przygotowaną platformę sklepu internetowego. Dochodzenie doprowadziło do rozwiązania magazynu, w którym przetrzymywano ponad 3 tysiące fałszywych produktów. Ponad tysiąc uczciwych klientów padło ofiarą tego procederu, a wartość wprowadzonych na rynek podrobionych perfum osiągnęła około 140 tysięcy złotych. 📢 Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Nowym Mieście Lubawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku”?

