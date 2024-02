Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Nowym Mieście Lubawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Nowego Miasta Lubawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu nowomiejskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

Przegląd tygodnia: Nowe Miasto Lubawskie, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć par z powiatu nowomiejskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024! Zobacz galerię zdjęć par z powiatu nowomiejskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń! 📢 Dziennikarz Naszemiasto.pl wśród laureatów Grand Press! Piotr Wróblewski nagrodzony za książkę o elektrowni jądrowej w Żarnowcu Dziennikarz Naszemiasto.pl wśród laureatów 27. edycji konkursu Grand Press! Piotr Wróblewski został uhonorowany Nagrodą Czytelników za książkę „Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej”.

📢 Tak w młodości wyglądała Natasza Urbańska. Nowa jurorka w „The Voice Kids” na przestrzeni lat bardzo się zmieniła Natasza Urbańska należy do jednych z najbardziej utalentowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoją karierę rozpoczynała w Studio Buffo, gdzie poznała życiową miłość. To właśnie w młodej dziewczynie zakochał się Janusz Józefowicz. Ciekawi jesteście, jak wyglądała Urbańska jako nastolatka?

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Nowe Miasto Lubawskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nowym Mieście Lubawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypróbuj najlepsze przepisy na wielkanocne serniki. Prawdziwie popisowe ciasta, które zawsze wychodzą. Top 9 przepisów na Wielkanoc Jeśli szukasz idealnego przepisu na sernik wielkanocny, to już nie musisz. Zrobiłam to za ciebie. Specjalnie z okazji zbliżających się świąt zebrałam najlepsze i wypróbowane przez nasze redaktorki przepisy na serniki. Każdy przepis jest szczegółowo wyjaśniony i zawiera cenne rady, by upiec najlepszy sernik na Wielkanoc.

📢 Ekspert: Mam nadzieję, że Polacy znowu do obligacji wrócą i będą się nimi interesować. „Obligacje to przyszłość, a nie przeżytek” Coraz więcej osób zastanawia się, w co zainwestować swoje oszczędności, niekoniecznie decydując się na lokaty bankowe czy inne, bardziej ryzykowne formy zarabiania pieniędzy. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera, w najbliższym czasie będzie się rozwijał rynek obligacji korporacyjnych, czyli tych emitowanych przez firmy. – To też będzie bardzo ciekawa propozycja dla naszych oszczędności – wyjaśnia. 📢 Twoje dziecko może zostać superbohaterem! Sprawdź, jak budować w nim prawdziwe supermoce i nauczyć je zasad bezpieczeństwa Każde dziecko może być superbohaterem i stać się mistrzem oraz mistrzynią bezpieczeństwa. W końcu to właśnie dbanie o bezpieczeństwo swoje i otoczenia jest głównym zajęciem każdego bohatera, prawda? Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pozwala dzieciom wcielić się w superbohaterów podobnych do tych z ulubionych bajek i nauczyć się wszystkiego, co ważne w zakresie ochrony siebie i innych. Przed małymi adeptami Akademii kolejny z tematów omawianych w ramach akcji: jest nim bezpieczeństwo na drodze. Podczas lekcji uczniowie zdobędą nową supermoc: Ostrożność.

📢 Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybór starosty powiatu to wpływ na rozwój lokalny oraz jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom Starosta powiatu pełni kluczową rolę w administracji samorządowej, będąc głównym ogniwem między radą powiatu a zarządem powiatu. Jako przewodniczący zarządu powiatu, starosta jest odpowiedzialny za realizację zadań publicznych oraz za efektywne zarządzanie zasobami i finansami powiatu. Wybór starosty ma zatem bezpośredni wpływ na rozwój lokalny oraz jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom. W niniejszym artykule przedstawimy proces wyborczy starosty, kryteria, które muszą spełniać kandydaci, oraz zakres obowiązków i kompetencji związanych z tą funkcją. 📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności. 📢 Wybory zarządu województwa i marszałka województwa Samorząd województwa jest kluczowym elementem administracyjnym w Polsce, który zarządza sprawami regionu na poziomie wyższym niż gmina czy powiat. Centralną postacią w tej strukturze jest marszałek województwa, przewodniczący zarządu województwa, który jest odpowiednikiem premiera rządu na skalę regionalną. Stanowisko marszałka województwa zostało utworzone w wyniku reformy administracyjnej kraju w 1998 roku, co stało się kamieniem milowym w rozwoju polskiej samorządności i decentralizacji władzy.

📢 Wybory samorządowe 2024. Jak wybiera się prezydenta miasta? Wybory samorządowe w Polsce odbędą się w kwietniu 2024 roku. Obywatele wskazywać będą swoich kandydatów do rad miast, sejmików województwa, ale też organ wykonawczy. W gminie jest to wójt, w małych miastach burmistrz, a w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców prezydent. Jak przebiega procedura wyboru prezydenta, burmistrza i wójta w wyborach samorządowych w Polsce? 📢 Rolnicy w Polsce ogłaszają wielkie protesty 20 lutego w obronie przyszłości gospodarstw Dzisiaj rolnicy w Polsce przystępują do kolejnej fali strajków, walcząc o opłacalność produkcji rolnej i przetwórczej. Planują blokady w ramach protestu, który ma miejsce 20 lutego 2024 roku. Głównym problemem, według rolniczej Solidarności, jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy po otwarciu granicy UE z tym krajem.

📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Horoskop marokański jest wyjątkowy, bo odnosi się do anatomii. Wyróżnia siedem znaków na podstawie części ciała Horoskop marokański jest nietypowy, ponieważ znakami w nim nie są znane powszechnie symbole czy też zwierzęta, a... części ciała. Co więcej, te wróżby wyróżniają siedem, a nie dwanaście znaków zodiaku, choć także opierają się na datach urodzenia. Zobacz, jaką częścią ciała jesteś i co to tak właściwie oznacza. 📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Narodziny rzeki. Koniecznie trzeba odwiedzić Czarci Jar w Drwęcku Drwęca jest dwustukilometrowym, niezwykle malowniczym dopływem Wisły. Kończy bieg pod Toruniem, a rodzi się w Drwęcku. Aby posmakować walorów tego mało znanego zakątka Mazur, warto poświęcić cały dzień na wędrówkę. To nie tylko unikalne ukształtowanie Czarciego Jaru, krystaliczna woda, ale też interesujące historyczne ślady z I i II wojny światowej.

📢 Ostróda: Most solidarności dla dzieci z Wileńszczyzny w świątecznej akcji W ciepłym objęciu solidarności, mieszkańcy Ostródy, i okolic razem z lokalnymi instytucjami i szkołami podjęli szlachetną inicjatywę, której celem jest przyniesienie radości i uśmiechu na twarze dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny. Miasto, pełne ciepła i serdeczności, otworzyło swoje serce, tworząc symboliczny most między miejscowościami, aby podzielić się radością Świąt Wielkanocnych z tymi, którzy napotykają trudności w swoim życiu.

