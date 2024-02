Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Rosyjskie miasta owiane tajemnicą. Do dziś pozostają zamknięte, w przeszłości dochodziło tam do zagadkowych wypadków...”?

Kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska.

Tajemnicze miejsca wzbudzają ogromne zainteresowanie turystów z całego świata – niestety, odwiedzenie tych miast do dziś nie jest możliwe, co dodatkowo rozpala ciekawość fanów teorii spiskowych. Strzeżone bramy, przepustki, zakazy lotów... W dzisiejszych czasach brzmi jak science fiction? To rzeczywistość tysięcy mieszkańców kilkudziesięciu enigmatycznych zakątków Federacji Rosyjskiej. Co się w nich kryje?

W samym sercu Olsztyna, na Starym Mieście, przez lata tętniło życie jednego z najstarszych kin w Polsce i na świecie – kina Awangarda. Założone w 1910 roku pod nazwą "Luisen Theater", kino to stało się kultowym miejscem dla miłośników sztuki filmowej.

W minioną niedzielę, 28 stycznia 2024 roku, gmina Rybno zorganizowała spektakularny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego sercem była hojność mieszkańców i zaangażowanie licznych wolontariuszy. Szefem sztabu, był Krzysztof Potorski, a całe wydarzenie zorganizowano pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie.